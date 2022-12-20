وزير تخطيط الدبيبة يتابع تنفيذ ميزانية النفط الاستثنائية للعام 2022

عقدت حكومة الدبيبة الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية للعام 2022، برئاسة وزير التخطيط المكلف “محمد الزيداني” وحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي ووزارة التخطيط وديوان وزارة المالية.

وأوضح حساب حكومة الوحدة المؤقتة على فيسبوك في بيان، أن “الإجتماع خُصص لمتابعة تنفيذ الميزانية وآليات متابعة الإنتاج والخطة التنموية لزيادته وتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة”.

وأردف البيان، أنه “تم الاتفاق في ختام الاجتماع على إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الحالي تشمل المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار القطاع التزاما بخطة الحكومة للإفصاح والشفافية وخطة المؤسسة لرفع الإنتاج ليصل إلى «2 مليون برميل» وعرضه على المجلس الأعلى للطاقة”.