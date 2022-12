الأبلق: باتيلي باستطاعته إيجاد صيغة للتواصل بين مجلسي النواب والدولة على أساس جديد

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا عبد الله باتيلي باستطاعته إيجاد صيغة للتواصل بين مجلسي النواب والدولة على أساس جديد، وهو إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات القادمة.

الأبلق قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن المبعوث الأممي أشار في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى إيجاد بدائل في حال عدم الوصول لتوافق بين النواب والدولة، الأمر الذي سيجبر المجلسيْن على استئناف التواصل بينهما خوفًا من التجاهل باختيار مسار جديد على غرار لجنة الـ 75.

وأوضح بأن الحديث عن اختيار مناصب سيادية جديدة أو حكومة مؤقتة جديدة قبل إنجاز الأساس الدّستوري المفضي للانتخابات بمواعيد ثابتة ضرب من العبث وإطالة لعمر الأزمة في البلاد.

