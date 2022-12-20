نقابة محامي بنغازي تشكل لجنة للدفاع عن بوعجيلة مسعود

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قرر مجلس نقابة المحامين بنغازي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للدفاع عن المواطن بوعجيلة مسعود الذي سلمته حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مجلس النقابة أن اللجنة تتولى جمع أدلة براءة مسعود في الداخل والخارج وملاحقة المسؤول عن تسليم المريمي ومباشرة الإجراءات القضائية ضده.

وشدد المجلس، على أن تتولى اللجنة التواصل مع جل الجهات الاتهامية والقضائية في الداخل والخارج وجميع الجهات والهيئات ذات الاختصاص من أجل تحقيق الغرض من تشكيلها.

وأوضح مجلس النقابة، أن اللجنة برئاسة المحامي علي الجبالي، وعضوية محمد جمعة بن دردف وأيمن علي العسكري، ومنى عمران السحاتي وعدنان عبد القادر ارجيعة وأمل الرياني.