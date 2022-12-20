رئيس مجلس النواب يدعو مجلس الدولة إلى استئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس الدولة “إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين” وذلك “لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن” وفق تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

وأعلن مجلس الدولة في 11 ديسمبر عن تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية الذي أقره أوائل الشهر الجاري، معتبرا أن هذا القانون من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء.