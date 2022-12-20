المختطف في أمريكا..نقابة المحامين بنغازي تكلف لجنة للدفاع عن المواطن الليبي بوعجيلة مسعود

العنوان – بنغازي

أصدر مجلس نقابة المحامين بنغازي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة للدفاع عن المواطن بوعجيلة مسعود الذي سلمته حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.

وكلف مجلس النقابة في قراره اللجنة بتولى جمع أدلة براءة بوعجيلة مسعود في الداخل والخارج وملاحقة المسؤول عن تسليمه ومباشرة الإجراءات القضائية ضده.

وتضمن قرار مجلس النقابة، أن تتولى اللجنة التواصل مع جل الجهات الاتهامية والقضائية في الداخل والخارج وجميع الجهات والهيئات ذات الاختصاص من أجل تحقيق الغرض من تشكيلها.

وأوضح مجلس النقابة، أن اللجنة برئاسة المحامي علي الجبالي، وعضوية محمد جمعة بن دردف وأيمن علي العسكري، ومنى عمران السحاتي وعدنان عبد القادر ارجيعة وأمل الرياني.