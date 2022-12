قزيط: وضع الرئاسي لا يمكنه من قيادة وساطة حقيقية بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط أن مبادرة المجلس الرئاسي بجمع مجلسي الدولة والنواب مع المبعوث الأممي خطوة جيدة، مستبعدًا أن مجلس النواب سيستجيب استجابة كاملة لها، وأنها ستكون حلًا للأزمة في ليبيا.

قزيط أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن المجلس الرئاسي تأخر كثيرًا في دخوله للحدث السياسي في ليبيا، ووضعه لا يمكنه من قيادة وساطة حقيقية بين المجلسين بعد أن كان في موقف المتفرج لمدة عام ونصف.

وقال إنه يعتقد الكثيرون أن مبادرة المجلس الرئاسي ما هي إلا محاولة منه للحفاظ على مكانته في المشهد القادم أكثر من أن تكون سعيًا لإيجاد حل للأزمة الليبية.

