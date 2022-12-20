رئاسة المجلس الأعلى للدولة تعقد اجتماعات موسعة لمناقشة سُبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية

طرابلس 20 ديسمبر 2022 (وال)- عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، وعضوية النائب الثاني عمر بوشاح، اجتماعات موسعة مع رؤساء اللجان بالمجلس ولجنة المسار الدستوري وأعضاء المجلس القانونيين.

وتمحورت الاجتماعات التي عقدت بمقر المجلس في طرابلس حول آخر مستجدات الأوضاع الراهنة بالبلاد، وسُبل للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة، تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة السياسية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم. (وال)

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