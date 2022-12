التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، وزير الداخلية، عصام أبوزريبة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء شهد مناقشة اعتماد المتطلبات الكاملة لإنشاء كلية لضباط الشرطة والتركيز على قبول منتسبي من المنطقة الجنوبية، وكذلك الشروع في دورة جديدة للضباط والأفراد.

كما ناقش الاجتماع زيادة التركيز على توفير الأمن في المنافذ الحدودية والعمل على حلحلة المشاكل الموجودة بها والحد من عمليات التهريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

Trending “المشري” يناقش مع السفير الفرنسي سبل حلحلة الانسداد السياسي في ليبيا

باشاغا: حكومة الوحدة فرطت في السيادة الليبية ولن نصمت على ملف بوعجيلة

ليبيا.. عائلة أبوعجيلة تتوعد بملاحقة مختطفيه قانونياً

داخلية دبيبة تطلب دعما إيطالياً لخطة الوزارة بشأن مكافحة الهجرة

The post ليبيا.. “باشاغا” يبحث إنشاء كلية لضباط الشرطة بالمنطقة الجنوبية appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا