الطبلقي ترحب بمبادرة الرئاسي لمعالجة الانسداد السياسي

أخبارليبيا24- خاص

رحبت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، اليوم الثلاثاء، بمبادرة المجلس الرئاسي لاجتماع الأطراف الثلاثة الأساسية في الدولة لمعالجة الانسداد السياسي.

وقالت الطبلقي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”رغم أن المبادرة تأخرت إلا أنها مبادرة في صالح المواطن”.

وأوضحت عضو النواب أن مبادرة المجلس الرئاسي تعتبر حوار ليبي ليبي ، حيث أن الحل لن يكون إلا من الليبيين أنفسهم.

وأشارت الطبلقي أنه إذا نجحت مبادرة الرئاسي وتحملت الأطراف مسؤولياتها سيعد إنجازًا وطنيًا.

وأطلق المجلس الرئاسي، مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري يهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

وقال، إن المبادرة تأتي اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي.