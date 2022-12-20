لقاء عمل حول الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي بصرمان

صرمان 20 ديسمبر 2022 (وال)- تعتزم كلية القانون صرمان تنظيم لقاء عمل يوم الخميس القادم، تحت عنوان ” الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بصرمان بأن الكلية دعت جميع المختصين في العمل القانوني والباحثين في مجال التشريع، إلى حضور هذا اللقاء على تمام الساعة العاشرة صباحًا بمسرح الكلية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مناشط جامعة صبراتة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك إيمانًا منها بأهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة، للإسهام في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. (وال)

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