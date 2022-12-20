بعد تعليق مجلس الدولة التواصل مع النواب..صالح يدعو لاستئناف أعمال الحوار

أخبارليبيا24

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، دعوة إلى المجلس الأعلى للدولة لاستئناف أعمال الحوار.

ودعا صالح، مجلس الدولة تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين.

وأوضح رئيس المجلس أن استئناف الحوار مهم لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.

وكان عضو المجلس الأعلى أحمد لنقي، قال في وقت سابق، إن المجلس صوت في جلسته الطارئة على تعليق التواصل مع مجلس النواب حتى إلغاء قانون استحداث المحكمة الدستورية.

وأوضح لنقي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن قرار إنشاء محكمة دستورية وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أراه عبثية مقصودة.

وأضاف عضو المجلس، أن رد المجلس الأعلى للدولة بإيقاف التواصل مع مجلس النواب حتى يتراجع الأخير عن قراره.