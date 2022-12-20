الأبلق: باثيلي سيُنفذ ما يُقال له من الدول الفاعلة بالملف الليبي

أكد عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أنه “من المُرجح إجراء الانتخابات منتصف العام القادم، وفق قانون استقرار ليبيا الذي صادق عليه مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان، وتصريحات المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند”.

وقال الأبلق؛ إنه “إذا اعتمدت أمريكا أمرًا بالنسبة للانتخابات في ليبيا، لن تستطيع مصر أو أي دولة إقليمية أخرى رفضه”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة قد تتعاون مع فرنسا وبريطانيا، إذا أرادت إيجاد مخرج قانوني للعملية السياسية والانتخابية”.

وتابع؛ “الغرب يريد التأثير على المنطقة في المرحلة المقبلة عن طريق تعميق استقرار ليبيا”.

وختم موضحًا أن “عبدالله باثيلي ليس إلا موظفًا، وسيُنفذ ما يُقال له من الدول الفاعلة بالملف الليبي”.