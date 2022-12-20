مستشار اسكتلندي سابق يروي تفاصيل جديدة عن لوكربي: المذنبون الحقيقيون لن يُروا أبدا داخل المحكمة

بعد مرور أربعة وثلاثين عاما ، لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول تفجير رحلة بان آم 103 فوق لوكربي. إن المذنبين الحقيقيين، أولئك المسؤولون فعليا عن الأمر بالتفجير وتمويله، من غير المرجح أبدا أن يُروا داخل المحكمة. هكذا تحدّث المحرر السياسي الأسكتلندي كامبل جان، مستشار وزيرين اسكتلنديين سابقين، الذي يحلل في تقرير له حقيقة لوكربي والضالعين الحقيقين فيها.

لاقت الأنباء التي وردت الأسبوع الماضي عن اتهام رجل ليبي يدعى أبو عقيلة مسعود بالتورّط في تفجير طائرة بان آم الرحلة 103 فوق لوكربي عام 1988 ترحيبا واسعا، لا سيما في الولايات المتحدة. وكان غالبية الأشخاص ال 270 الذين لقوا حتفهم أمريكيين، وواصلت حملات أقارب الضحايا هناك الضغط على السلطات، في كل من الولايات المتحدة واسكتلندا، لمواصلة التحقيق.

وحتى الآن، لم يمثل أمام المحكمة سوى شخصين، هما عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فهيمة، وكلاهما ليبيان أيضا، على صلة بالتفجير. أدين المقرحي وسجن وأفرج عنه وتوفي منذ ذلك الحين، بينما تمت تبرئة فهيمة.

لدي اهتمام مهني طويل في القضية، كنت في لوكربي في المساء وطوال الليل بعد سقوط الطائرة، وأبلغت عن ذلك. حضرت المؤتمر الصحفي حيث أعلن اللورد المحامي آنذاك ، اللورد فريزر ، أسماء الرجلين اللذين تعتقد الشرطة أنهما متورطان.

كنت في كامب زايس في هولندا لرؤية الرجلين ينقلان جوا لمحاكمتهما في محكمة اسكتلندية في أرض أجنبية. وكنت في المؤتمر الصحفي في منزل سانت أندرو، عندما أعلن وزير العدل كيني ماكاسكيل أنه سيتخذ قرارا بإطلاق سراح المقرحي لأسباب إنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، كتبت العديد من القصص الإخبارية على مر السنين منذ عام 1988 حول جوانب مختلفة من التحقيق، حول مختلف التحذيرات، ونظريات المؤامرة، والمؤامرات السياسية التي ينطوي عليها التفجير نفسه، وكذلك في أعقابه.

هل تم تفجير لوكربي انتقاما؟

في السنوات الأخيرة، تركز الاهتمام دائما على ليبيا، والمتهمان اللذان مثلا أمام المحكمة الاسكتلندية ليبيتان، وكذلك المشتبه به الجديد. ومع ذلك، في السنوات القليلة الأولى بعد التفجير، لم يكن هذا هو الحال. في البداية أشارت التحقيقات المبكرة التي أجرتها الشرطة الاسكتلندية ، وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ، بأصابع الاتهام في اتجاه آخر.

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في أغسطس 1989، حدّدت لجنة الرئيس الأمريكي لأمن الطيران والإرهاب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة كمشتبه بهم. يترأس هذه المنظمة أحمد جبريل، وكان مقرها في سوريا. إذن، لماذا تركز الاهتمام في الآونة الأخيرة على ليبيا، وليس سوريا؟

يعتقد معظم المحللين أن تفجير لوكربي تم تنفيذه انتقاما لإسقاط طائرة إيرباص إيرانية عن طريق الخطأ من قبل فرقاطة صاروخية موجهة من الولايات المتحدة ، يو إس إس فينسين ، فوق الخليج الفارسي ، في يوليو 1988.

ويقال إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة تلقت أموالا من الحكومة الإيرانية لتنفيذ رد إرهابي. كان من الممكن التعاقد مع مجموعة متنوعة من الخلايا الإرهابية المرتبطة بالشرق الأوسط ، ولكنها منتشرة في جميع أنحاء أوروبا.

والواقع أن لجنة الرئيس سلطت الضوء على اعتقال 16 عضوا في خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في ألمانيا الغربية في تشرين الأول/أكتوبر 1988، واكتشاف مشغل كاسيت لاسلكي في ذلك الوقت مزود بجهاز إطلاق بارومتري.

ليس هناك شك في أن بعض الليبيين كانوا سيصبحون من بين الإرهابيين المتورطين في ما أصبح مؤامرة كبرى لمهاجمة طائرة أمريكية. ومن الممكن بالتأكيد، إن لم يكن من المحتمل، أن يكون السيد المقرحي المدان والسيد مسعود الذي لم يحاكم بعد متورطين. ولكن إذا كانوا كذلك ، فمن شبه المؤكد أنهم كانوا مجرد جنود مشاة.

لكن الأشخاص الذين أمروا بالفعل بالهجوم وخططوا له، ماذا عنهم؟

لا تزال الحكومة الإيرانية التي يزعم أنها مولت الهجوم في عام 1988 في السلطة حتى اليوم ، وبدون ثورة في ذلك البلد ، لا يمكن المساس بها من قبل الأنظمة القضائية الأمريكية أو الاسكتلندية.

توفي أحمد جبريل في يوليو من العام الماضي بنوبة قلبية في دمشق. ودفن ونعشه ملفوفا بالعلم الفلسطيني في مقبرة الشهداء في مخيم للاجئين الفلسطينيين. وإذا نحينا جانبا الأساليب المشكوك فيها التي تم إحضاره بها إلى الولايات المتحدة، فإن أبو عقيلة مسعود سيحاكم، ومن المحتمل جدا أن تتم إدانته من قبل محكمة أمريكية في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولكن، مثل المقرحي، سيكون قد أدين كترس صغير في عجلة أكبر بكثير.

إن المذنبين الحقيقيين – أولئك المسؤولون فعليا عن الأمر بالتفجير وتمويله – من غير المرجح أبدا أن يُروا داخل المحكمة.