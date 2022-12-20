السفارة الأمريكية لدى ليبيا: عملية نقل أبو عجيلة مسعود إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته قانونيّة

أوضح السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أنها “تتفهم أنّ حساب تويتر التابع لوزارة الخارجية الليبية (المنتهية) قد تعرّض للاختراق”، مؤكدةً أنّ “المعلومات التي يتم نشرها عليه اليوم زائفة”.

السفارة الأمريكية لدى ليبيا، وفي سلسلة تغريدات على حسابها بـ “تويتر”، قالت: “كانت عملية نقل أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 قانونيّة وتمت بالتعاون مع من أسمتهم “السلطات الليبية”.

وتابعت: “وجاءت عملية النقل هذه في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق مسعود في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة”.

وأضافت: “لن تعيد الولايات المتحدة فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103”.

واختتمت: “ألزمت الاتفاقية الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، لكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم”.