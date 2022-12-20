واشنطن تعلّق على اختطاف المريمي وتؤكد على هذه النقاط

زعمت الولايات المتحدة الأمريكية أن نقل المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى واشنطن لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 قانونيّة وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس عبر بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إن عملية النقل جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق مسعود في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء فيه بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.

كما زعمت واشنطن أنها لن تعيد “فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103”.

وأشارت السفارة إلى أنها تمنع رفع أي دعاوى مستقبلية بحق الدولة الليبية، “ولكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.”

ويأتي تعليق السفارة الأمريكية عقب نشر بيان عبر صفحة وزارة خارجية الدبيبة، يستنكر تسليم المريمي إلى الولايات المتحدة، قبل أن تتدراك بزعم تعرض صفحتها على فيسبوك للقرصنة، ثم زعم أنها لا تدار من المكتب الإعلامي للمنقوش.