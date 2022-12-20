الكيلاني : حكومة الوحدة تُولي اهتمامًا كبيرًا لصالح أطفال اضطراب طيف التوحد

طرابلس 20 ديسمبر 2022 (وال)- قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، إن حكومة الوحدة أوّلت اهتمامًا كبيرًا لصالح أطفال اضطراب طيف التوحد، من خلال إنشائها وتجهيزها مراكز التوحد وتوفير كافة احتياجات لهذه الفئة.

جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح اليوم الثلاثاء الملتقى العلمي الأول حول اضطراب طيف التوحد تحت شعار “اضطراب طيف التوحد الواقع والتجارب والمألات”، بحسب ما نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وحضر افتتاح الملتقى وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التنمية والتطوير، وشؤون الفروع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس لجنة إدارة مركز الدراسات الاجتماعية، ومدير عام مركز سواني بن آدم لتأهيل المعاقين، ونائب رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي وأعضاء لجنة الإدارة، ومديري إدارتي الإدماج بوزارتي التربية والتعليم العالي.

يذكر أن الملتقى العلمي الأول حول اضطراب طيف التوحد يقام بتنظيم ورعاية من زارة الشؤون الاجتماعية ويستمر ليومين، تعرض خلاله العديد من الأوراق البحثية التي تتناول هذه المواضيع بالدراسة والبحث وتتخلله حلقات نقاش بين الحضور والمشاركين. (وال)

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