مدير مركز مكافحة الأمراض الليبي: لا إقفال للمدارس وأي طالب لديه أعراض تنفسية يبقى في المنزل

علق مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، حيدر السائح، على إغلاق بعض مراقبات التعليم للمدارس بسبب الوضع الوبائي.

وقال السائح، عبر حسابه بموقع فيسبوك، كيف أصبح لدى مراقبات التعليم صلاحية قفل المدارس بشكل عشوائي، في إشارة إلى قرار مراقبة التربية والتعليم الزاوية المركز بتعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس لتعقيم المدارس.

وأضاف مدير مركز مكافحة الأمراض الليبي، أنه لا يعرف موقف وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، مشيراً إلى أن تعليق الدراسة بهذه الطريقة سيؤدي إغلاق المدارس كل شتاء والتجمع في البيوت.

وأكد السائح، أن توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض كانت واضحة، والتي أكدت على عدم إغلاق المدارس مع بقاء أي طالب لديه أعراض تنفسية في المنزل مع استخدام الكمامات والمعقم.

وأعلنت عدة مراقبات التربية والتعليم بالعديد مناطق في الأيام الأخيرة، تعليق الدراسة وإقفال المدارس للتعقيم بعد تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ والطلبة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي.

وكان وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، منح المراقبات في وقت سابق صلاحية تقدير الموقف بشأن الوضع الوبائي وتحديد إمكانية تعطيل أو استمرار الدراسة بالمدارس حسب ظروف كل منطقة.

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