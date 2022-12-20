السائح: لا إغلاق للمدارس.. وأي طالب لديه أعراض تنفسية يلزم المنزل

استنكر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حيدر السائح” إغلاق بعض مراقبات التعليم للمدارس بسبب الوضع الوبائي.

وتساءل السائح في تدوينة له بموقع “فيسبوك” كيف أصبح لدى مراقبات التعليم صلاحية قفل المدارس بشكل عشوائي في إشارة إلى قرار مراقبة التربية والتعليم الزاوية المركز بتعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس لتعقيم المدارس.

وأضاف السائح أنه لا يعرف موقف وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن قائلا إن تعليق الدراسة بهذه الطريقة يعني إغلاق المدارس كل شتاء والتجمع في البيوت.

وأشار السائح إلى أن توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض واضحة حيث تؤكد على عدم إغلاق المدارس مع بقاء أي طالب لديه أعراض تنفسية في المنزل مع استخدام الكمامات والمعقم.

وأرفق السائح تدوينة لمراقبة التربية والتعليم الزاوية المركز تفيد بتعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس شرط تعقيم جميع المدارس من قبل الإدارات مشيرا إلى أن مكتب الصحة المدرسية كان قد أخذ عينات صحبة فريق تقصي الحقائق بوزارة الصحة فرع الزاوية ووجدت العينات فيروس أنفلونزا الشتاء وليس كورونا.