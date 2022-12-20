العثور على جثة طفل بعد فقدان عائلته الاتصال به في مدينة الخمس

أخبارليبيا24- خاص

عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة الخمس (135 كم) شرق العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، على جثة طفل على شاطئ البحر فقدت عائلته الاتصال به لساعات.

وقالت مصادر محلية وأمنية في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن الطفل أنور محمد (11 عاماً) من سكان القطرون جنوب غرب ليبيا، ويقيم مؤقتاً في الخمس لأنة يتلقى العلاج في مركز للتوحد بمدينة مصراتة.

وأوضحت المصادر، أن الطفل منذ أن شاهد البحر وهو يريد الذهاب له، وعائلته تخاف عليه من الخروج بسبب المرض، وتقوم بإغلاق الأبواب.

وأضافت أن الطفل أنور وجد الباب مفتوحاً فهرب من الشقة السكنية التي تستأجرها أسرته، وبعد ساعات من البحث تم العثور على جثته مرمية على الشاطئ البحر.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه تم نقل الجثمان إلى المستشفى لعرضها على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات في الواقعة.