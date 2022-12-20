وضع صحي ومعيشي مزر.. كم كلَّف "حصار لوكربي" الليبيين؟

قبل 30 عاما، دخلت ليبيا في حصار خانق، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، على خلفية اتهامها بتفجير طائرة لوكربي، مما كبّد خزينتها خلال 10 أعوام 33 مليار دولار، إلا أنه يبدو أن نزيف الخسائر ما زال مفتوحا.

رغم انتهاء الحصار عام 1992 بدفع ليبيا 2.7 مليار دولار كتعويضات لأسر الضحايا، فإن ليبيين يرون أنه يجري “إعادة استنزاف البلاد ماديا وسياسيا”، بعد إعادة فتح القضية هذه الأيام، بالرغم من الاتفاق المبرم بين طرابلس وواشنطن عام 2008 بغلقها نهائيا.

تحاكم الولايات المتحدة الآن ضابط المخابرات الليبي السابق، أبو عجيلة مسعود، الذي نقلته من بلاده إلى واشنطن في ظروف غامضة، بتهمة تصنيع القنبلة التي فجرت الطائرة 1988.

مسار الحصار على ليبيا

ماذا تضمن القرار؟

وجاء في القرار، إلزام كل الدول الأعضاء بما يلي:

معاناة الشعب الليبي

بموجب هذا، دخلت ليبيا في أكبر أزمة اقتصادية وإنسانية مرت عليها خلال تاريخها الحديث، وقد أعدت طرابلس بعد فترة من العقوبات تقريرا مفصلا للأمم المتحدة عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، موضحة أن الخسائر شملت قطاعات:

وفاقمت العقوبات الوضع، بتوقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وانعكس هذا على تطعيم الأطفال وعلاج أمراض مزمنة مثل تلك المرتبطة بالكبد والكلى.

تسبب الحظر الجوي في زيادة نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بسبب كثرة التنقل البري، وبلغت خلال الحظر 8771 وفاة وآلاف الإصابات.

إنهاء الحصار ثم فتح القضية