شرطة الكويفية تضبط شخصًا قام بحرق وإتلاف منزل ذويه

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء أن مركز شرطة الكويفية تمكنت من ضبط شخص قام بحرق وإتلاف منزل ذويه.

وأوضحت المديرية أنه استجابةً لشكوى سيدة دخلت مُسرعة إلى مركز شرطة الكويفية طالبةً النجدة حيث أفادت بأن ابنها في حالة غير طبيعية ويقوم بحرق المنزل.

وأضافت المديرية أن رئيس المركز عقيد طارق نجم أصدر تعليماته بسرعة انتقال أعضاء المركز إلى مكان الواقعة وعند وصولهم كانت النيران مشتعلة والمنزل قد أُتلف بالكامل.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه تم ضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى المركز، وتبين أنه يُدعى م.ع.أ من مواليد 2006 واعترف بحرقه لمنزل والدته.

وذكرت المديرية أن المتهم أفاد بأن الدافع الرئيس لحرقه للمنزل هو تعاطيه لمادة الحشيش المُخدرة ورفضهم إعطائه المال لشرائها.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته للنيابة العامة.