محامي عبدالله السنوسي يعلق على الأخبار بخصوص مطالبة أمريكا بتسليمه

أخبارليبيا24- خاص

قال محامي رئيس الاستخبارات الليبية سابقًا عبد الله السنوسي، أحمد نشاد إن الإدارة الغربية بجميع مسمياتها لايمكن الاتكال عليها وجميعها طوع القوي.

وأضاف نشاد، لـ”أخبارليبيا24″ ردًا على الأخبار المتداولة التي تفيد بأن واشنطن تطالب بتسليم السنوسي، أن موكله رفض عرض القوى التي تأمرت على ليبيا وخانت القذافي.

وأكد محامي السنوسي أن موكله انحاز إلى الوطن، وطرد الموفد التركي الذي حمل له العرض، وأبلغ القذافي به في ذلك الوقت.

وأوضح نشاد أن تسليم المواطن الليبي ابو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن ليس الغرض منه لوكربي، بقدر ماهو وسيلة لجلب من لم تستطع جرهم إلى خيانة الوطن.

وأشار محامي رئيس الاستخبارات الليبية السابق إلى أن قضية لوكربي سويت سياسياً وقانونياً، وجاء زمن جلب معه الرعاع، فأصبح الصعب سهلاً والغدر معبر وممر.

وأفاد نشاد أن الأمر الآن ليس منازعة قانونية بل هي قذارة وتصفية حسابات من تحت الطاولة وفي عتمة الليل.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية نقلت عن مصادر ليبية قولها إن واشنطن طلبت من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسليم رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي عبدالله السنوسي.