عبد المنعم المريمي: سنلجأ للقضاء بشأن وصف الدبيبة لعمي بالمجرم والإرهابي

قال ابن شقيق بوعجيلة مسعود المريمي عبد المنعم المريمي أن “أحد الأطفال قال لحفيد بوعجيلة جدك إرهابي عقب وصف رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة له بالإرهابي والمجرم”.

المريمي، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أضاف: “الطفل عاد يبكي ولا يريد الذهاب للمدرسة وهذا الوصف والإدانة دون دليل سبب لنا إحراج ومشاكل عديدة”.

وتابع قائلا: “سنلجأ للقضاء بشأن وصف الدبيبة لبوعجيلة بالمجرم والإرهابي”، مشيرا إلى أنه “تم فتح قضية لدى النائب العام ضد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش وآمر ميليشيا “القوة المشتركة مصراتة” عمر أبو غدادة”.

وأضاف قائلاً: “الدبيبة لم يراع شعور عائلته وأنه من الممكن أن يسبب لنا مشكلة”، مؤكدا أن “الدبيبة لم يراع شعور عائلته وأنه من الممكن أن يسبب لنا مشكلة. ولا أخلاقي، كما أن الدبيبة أتى بكتيبة لتقبض على بوعجيلة وهو مريض ومسن”.