جمعة القماطي: ما يحدث لا يقل رعبا على ما حدث في 2011

حذر رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، من وجود أجهزة مخابرات عالمية تتسابق على تصفيه حسابات مع جهاز المخابرات الليبي والاستيلاء على أموال الشعب الليبي.

وقال “القماطي”، في منشور له عبر فيسبوك، “أجهزة المخابرات العالمية بدأت عملية تصفيه حسابات مع جهاز المخابرات الليبي وضباطه السابقين”، حسب زعمه.

وأضاف، “تتسابق بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة لمن يتحصل علي أموال الشعب الليبي في تعويضات لكل ما فعلته ايران و سوريا و العراق وحتي جماعه أبونضال و إلصاقه في ليبيا”.

وتابع رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، “صدقوني اللي صاير مرعب و لا يقل رعبا علي ما حدث في 2011”.