بعد انتشار الأمراض..السايح يبدي استغرابه من قيام بعض المدارس بإقفال أبوابها

أخبارليبيا24

أبدى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اليوم الثلاثاء، استغرابه من قيام بعض المدارس بالإقفال خلال هذه الفترة.

وقال السايح في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”أنا بصراحة مش فاهم كيف مراقبات التعليم أصبحت لديهم صلاحية قفل المدارس بالشكل العشوائي هذا!”.

وتابع مدير المركز :”وزارة التربية والتعليم لا أعلم ماموقفها بالخصوص؟ على الراي هذا، كل شتاء المدارس مقفلة والتجمع في البيوت”.

وأضاف السايح :”توصيات المركز واضحة، لا إقفال للمدارس، أي طالب لديه أعراض تنفسية يبقى في البيت”.

وواصل في منشوره :”كمامات وتعقيم والعالم كله ماشي بنفس الطريقة إلا المجتهدون اللي عندنا بدعة عطلة الأربعاء والخميس ومعاها الجمعة والسبت، عجب!”.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، أعلن أن أغلب الإصابات الفيروسية التنفسية التي رصدها المركز إنفلونزا وليست فيروس المخلوي التنفسي.

وقال السايح لـ”أخبارليبيا24″ في وقت سابق، إنه بعد الرصد لحالات الإصابة الفيروسية التنفسية منذ أكثر من تسعة أشهر، تبين أن بنسبة 75- 88 ‎%‎ من إجمالي العينات فيروس الإنفلونزا، ومتوسط الأعمار 18 عاماً.

وأفاد مدير عام المركز أنىنسبة الإصابة بفيروس المخلوي التتفسي تتراوح بين 5-10 ‎%‎ من اجمالي العينات، ومتوسط الأعمار 16 عاماً، ونسبة الإصابة بفيروس كورونا تتراوح بين 3-7% من إجمالي العينات، ومتوسط الأعمار 43 عاماً.