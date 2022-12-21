وَزير الداخلية يبحث عدة ملفات على رأسها الاِحتياجات الأمنية بِالمنطقة الجنوبية

اِجتمعَ وَزير الداخلية عصام أبوزريبة صباح الإثنين، بِمكتبه بِمدينة سرت بِرئيس ديوان الوَزارة بِالمنطقة الجنوبية اللواء عبدالسلام الشريف وَذلك لِمُناقشة الأوضاع الأمنية وَالعراقيل التي تُواجه سيّر العمل وَالاِحتياجات الأمنية بِالمنطقة الجنوبية.
وتَطرق الاِجتماع إلى اِستعراض المُستجدات وَالإنجازات التي قامت بِها المُديريِّات وَالأجهزة الأمنية بِالمنطقة الجنوبية فِي الحفاظ على أمن وَاِستقرار المُواطنين وَالقبض على المُتهمين وَالخارجين عَن القَانون بِالمنطقة.
كمَا تمَّ مُناقشة سُبل التعاون المُشترك وَتَكثيف الجهُود بينّ كافة الجهات الأمنية لمُكافحة كافة الظواهر السلبية.
هذا وشدّد الوَزير على ضرورة تكاثف الجهُود وَالتعاون بين الجميع؛ لِتّلبية اِحتياجات المُواطنين وَتأمينهم وَالحفاظ على الاِستقرار في المنطقة، مُؤكدًا حرصه إلى تقدّيم كل ما يُمكن لِحلحلة المشاكل وَالعراقيل التي تُواجه سيّر العمل فِي أقرب وقتٍ مُمكن.
وَفِي نهاية الاِجتماع أثني رَئيس الديوان على المجهُودات التي يقوم بِها الوَزير للاِرتقاء بِالعمل الأمني بِكافة ربوع البلاد، وعلى حرصه فِي إيصال الدعم اللازم للمُديريِّات وَالأجهزة الأمنية بِالمنطقة الجنوبية.
كما اِجتمعَ أبوزريبة اليوم الثلاثاء، بِمُدير الإدارة العَامة للإمداد بِالوَزارة اللواء خالد القزيطي.
وَتمَّ خِلال الاِجتماع الاِطلاع على كيفية سير العمل وَالنواقص التي تُعاني مِنها الإدارة وَكيفية تَوفيرها لِتغطي كافة اِحتياجات المُديريِّات وَالأجهزة الأمنية.
وَفِي الختام أكد الوَزير عن سعيه إلى تَوفير كافة الإمكانيات للإدارة حتي يتمّ تزويد كافة المُديريِّات وَالأجهزة الأمنية بالاِحتياجات اللازمة مِن ملابس وَمهمات.
كما بحث وَزير الداخلية مع رئيس قسم المرور العقيد نجيب اطبيقة وَرَئيس قسم شرطة النجدة وَاللاسلكي العميد نوري الدعيكي.
وَتمَّ خِلال الاِجتماع مُناقشة عدداً مِن الملفات المُتعلقة بِالجانب الأمني أبّرزها آلية تطبيق قانون وَلوائح المرور وَالسير على الطرقات، وَتنفيذها على الوجه المطلوب، وَكيفية مساهمة قسم النجدة فِي حفظ النظام والأمن بِالمدينة بِالتعاون وَالمُساعدة فِي ضبط الجرائم وَتسليم المضبوطات وَالمُتهمين للأجهزة الأمنية، بِالإضافة إلى الصعوبات وَالمعوقات التي تواجه القسمين بِهدف الخروج بِالحلول المُناسبة؛ لِتمكين مُنتسبي قسم النجدة ومنتسبي قسم المرور مِن أداء أعمالهم على أكمل وجه.
وأكد الوَزير على ضرورة العمل وَالتعاون بين كافة الأقسام التَابعين للمُديريِّة مِن أجل الحفاظ على أمن وَاِستقرار المنطقة وَضبط المطلوبين.
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