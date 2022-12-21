وَزير الداخلية يبحث عدة ملفات على رأسها الاِحتياجات الأمنية بِالمنطقة الجنوبية

وَتمَّ خِلال الاِجتماع مُناقشة عدداً مِن الملفات المُتعلقة بِالجانب الأمني أبّرزها آلية تطبيق قانون وَلوائح المرور وَالسير على الطرقات، وَتنفيذها على الوجه المطلوب، وَكيفية مساهمة قسم النجدة فِي حفظ النظام والأمن بِالمدينة بِالتعاون وَالمُساعدة فِي ضبط الجرائم وَتسليم المضبوطات وَالمُتهمين للأجهزة الأمنية، بِالإضافة إلى الصعوبات وَالمعوقات التي تواجه القسمين بِهدف الخروج بِالحلول المُناسبة؛ لِتمكين مُنتسبي قسم النجدة ومنتسبي قسم المرور مِن أداء أعمالهم على أكمل وجه.

وأكد الوَزير على ضرورة العمل وَالتعاون بين كافة الأقسام التَابعين للمُديريِّة مِن أجل الحفاظ على أمن وَاِستقرار المنطقة وَضبط المطلوبين.