السفارة الأمريكية: نقل بوعجيلة مسعود إلى أمريكا جاء بعد نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحقه

العنوان – طرابلس

قالت، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن عملية نقل بوعجيلة مسعود إلى أمريكا جاء في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحقه.

وأضافت السفارة، عبر تغريدة على حسابها في “تويتر” :”أن البطاقة صدرت في يناير 2022 وتطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة”.

وقالت، سفارة الولايات المتحدة، إن عملية نقل بوعجيلة مسعود إلى أمريكا عملية قانونية، تمت بالتعاون مع السلطات الليبية، لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103.