عبد المنعم المريمي: سنلجأ للقضاء بشأن وصف الدبيبة لـ”بوعجيلة” بالمجرم والإرهابي

قال عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود أن أحد الأطفال قال لحفيد بوعجيلة “جدك إرهابي” عقب وصف الدبيبة له بـ”الإرهابي والمجرم“.

وأضاف “المريمي” في تصريحات متلفزة ،أن الطفل عاد يبكي ولا يريد الذهاب للمدرسة وهذا الوصف والإدانة دون دليل سبب لنا إحراج ومشاكل عديدة.

كما تابع قائلا: سنلجأ للقضاء بشأن وصف الدبيبة لبوعجيلة بالمجرم والإرهابي.

مشيرا أنه ، تم فتح قضية لدى النائب العام ضد الدبيبة والمنقوش وآمر قوة العمليات المشتركة مصراتة، وأضاف ، الدبيبة لم يراع شعور عائلته وأنه من الممكن أن يسبب لنا مشكلة.

مؤكدا أن ، الدبيبة لم يراع شعور عائلته وأنه من الممكن أن يسبب لنا مشكلة. ولا أخلاقي. كما أن الدبيبة أتى بكتيبة لتقبض على بوعجيلة وهو مريض ومسن..