الدبيبة يرحب ببيان سفارة الولايات المتحدة بشأن لوكربي واحتجاز بوعجيلة مسعود

العنوان – طرابلس

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على تأكيد الولايات المتحدة عدم إعادة فتح ملف قضية لوكربي.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أرحب بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول في حق بوعجيلة مسعود”.

وتابع الدبيبة في تغريدته :”وهو ما أكدته سابقا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة”.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عبر سفارتها في ليبيا، أنها لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة مع ليبيا في عام 2008 بخصوص قضية لوكربي.

وقالت السفارة الأمريكية عبر تغريدة على حسابها في “تويتر”، إن الاتفاقية بين البلدين حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة، بما في ذلك الهجوم على طائرة بان آم 103.

وأضافت السفارة، أن “الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث”.

وأكدت، أن الاتفاقية تمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، غير أنها قالت إنها “لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم”.

وتحتجز الولايات المتحدة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود على خلفية مزاعم متعلقة بضلوعه في قضية لوكربي، وهو ما أثار احتجاجًا واسعًا داخل ليبيا.

وقالت الولايات المتحدة، إنها تسلّمت بوعجيلة بطرق قانونية، حيث قال وزير خارجيتها انتونيو بلينكن، في وقت سابق، إن احتجاز بوعجلية ومحاكمته في أمريكا جاء بعد جهد دبلوماسي مكثف مع حكومة الوحدة.