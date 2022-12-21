هيئة البحث العلمي: الخميس القادم إعلان نتائج جائزة ليبيا للابتكار

أعلنت الهيئة الليبية للبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أنه بعد حصر تقيمات المتقدمين لجائزة ليبيا للابتكار وفرزها، سيتم إعلان النتائج والتراتيب يوم الخميس القادم حسب الجدول المعد للجائزة.

وذكرت الهيئة، في إيجاز لها، أن الدقة والإتقان والإخلاص في العمل هو ما يميز اللجان المكلفة من الهيئة الليبية للبحث العلمي لمتابعة جائزة ليبيا للابتكار.

وأضاف، “أنه في اليوم الثاني على التوالي مع استمرار عرض ومناقشة المشاريع المتنافسة على المقيمين استمر العمل على تنسيق العروض، وربط الاتصالات للمشاركين عن بعد، كذلك يستمر عمل لجنة الإعلام بالهيئة الليبية للبحث العلمي ليوم غد الأربعاء؛ لفرز وإحصاء التراتيب وإعداد الشهادات في جل التخصصات العلمية.