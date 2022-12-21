مستشار رئيس وزراء اسكتلندا: بعد تفجير “لوكربي” لم تكن ليبيا هي التي يوجه إليها إصبع الاتهام

أكد “كامبل جان” مستشار رئيس وزراء اسكتلندا أن اتهام بوعجيلة مسعود لا يُحقق العدالة في تفجير لوكربي.

كما أضاف “جان” في مقال صحفي له أنه في السنوات القليلة الأولى بعد التفجير لم يكن هذا هو الحال ولم تكن ليبيا هي التي يوجه إليها إصبع الاتهام.

مؤكدا أنه ، في السنوات الأخيرة تركز الاهتمام على ليبيا وكان المتهمان اللذان مثلا أمام المحكمة الاسكتلندية ليبيين وكذلك المشتبه به الجديد.

لافتا ، أن التحقيقات المبكرة للشرطة الاسكتلندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية أشارت في البداية بإصبع الاتهام في اتجاه آخر.

كما أشار إلى أنه ، في أغسطس 1989 اتهمت لجنة الرئيس الأمريكي لأمن الطيران والإرهاب قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة والتي ترأسها أحمد جبريل ومقرها سوريا.

متسائلا ، إذن لماذا تركز الاهتمام في الآونة الأخيرة على ليبيا وليس على سوريا؟

وتابع ، في العقود الأولى التي أعقبت تفجير لوكربي كانت سوريا والرئيس الأسد حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط على عكس الوضع اليوم.

مردفا ، يعتقد معظم المحللين أن تفجير لوكربي تم تنفيذه انتقاما لإسقاط فرقاطة صاروخية موجهة من الولايات المتحدة فوق الخليج الفارسي لطائرة إيرانية.

كما أن ، القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دُفعت من قبل الحكومة الإيرانية للقيام برد إرهابي.

معتبرا أنه ، من الممكن أن يكون قد تم التعاقد من الباطن على هذا مع مجموعة متنوعة من الخلايا الإرهابية المرتبطة بالشرق الأوسط والمنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.

كما أشار “جان” إلى أنه ، تم اعتقال 16 عضوًا في خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ألمانيا الغربية في أكتوبر 1988 واكتشاف مشغل كاسيت راديو مزود بجهاز إطلاق بارومتري في ذلك الوقت.

مشيرا أن ، هؤلاء المسؤولون حقًا يظلون بمنأى عن المساس فلا تزال الحكومة الإيرانية التي زُعم أنها مولت هجوم لوكربي في السلطة اليوم.

معتبرا ، أن المذنبون الحقيقيون هم أولئك المسؤولون فعليًا عن الأمر بالقصف وتمويله ومن غير المحتمل أبدًا أن يروا داخل المحكمة.

كما تابع ، لدي اهتمام مهني طويل بالقضية وكنت في لوكربي مساء سقوط الطائرة وحضرت المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه الشرطة تورط المقرحي وافحيمة.

مستطردا ، كنت في معسكر زايس بهولندا لأرى المقرحي وافحيمة يُنقلان جواً لمحاكمتهما في محكمة اسكتلندية في أرض محايدة.

وكنت في المؤتمر الصحفي عندما أعلن وزير العدل كيني ماكاسكيل قرارًا بالإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية.

متابعا، كتبت العديد من القصص الإخبارية على مدى سنوات منذ عام 1988 حول جوانب مختلفة من القضية.

مختتما ، تناولت التحذيرات المختلفة ونظريات المؤامرة والمؤامرات السياسية المتضمنة في التفجير نفسه وفي أعقابه.