شاهد | فتاة ليبية تعرض كليتها للبيع.. والسبب صادم!!

فتاة ليبية تعرض كليتها للبيع لعدم مقدرتها على إخراج والدها المريض من مصحة في #تونس بعد تماثله للشفاء.

– وصلت قيمة الدين للمصحة 95,000 دينار تونسي وباعت الأسرة كل ما تملك في سبيل علاج الوالد.

الفتاة: الدين في المصحة كبير وكل يوم يزيد ومانقدرش نطلعه منها بعد تحسن وضعه.

الفتاة: عارضة كليتي للبيع لو حد مستعجل يبي كلى وفصيلة دمي A+.

الفتاة: أتواجد الآن في تونس وأستطيع التواجد في #ليبيا غدًا إذا تواجد المشتري.

– الواقعة تأتي في ظل الأموال الطائلة التي يُعلن عن صرفها لقطاع الصحة بين الحين والآخر. #السبق