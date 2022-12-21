الدبيبة: الليبييون تعرضو لحملة تضليل وأمريكا أكدت صدور بطاقة حمراء ضد أبو عجيلة

أعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ترحيبه بالبيان الصادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا حول صدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول ضد ابو عجيلة مسعود.

وقال “الدبيبة”، في تغريدة له عبر تويتر، “أرحب بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول، وهو ما أكدته سابقا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، إن «عملية نقل أبوعجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 كانت قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية».

وأضافت السفارة، عبر حسابها على «تويتر»، أن «عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه، واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة».

وأكدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك، والتي ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية.