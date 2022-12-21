الطبلقي: إن حدث وتم تسليم “السنوسي”.. فمعنى ذلك بدأت عملية بيع الليبيين واحد تلو الآخر

وصفت عضو مجلس النواب ” عائشة الطبلقي ” اليوم الثلاثاء، تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن بعملية البيع.

وقالت الطبلقي في تصريحات صحفية :”لا يوجد مواطن ليبي واحد على أرض ليبيا يرضى بمثل هذا التصرف، حتى وإن كان هذا الشخص مذنباً”.

وأوضحت عضو النواب، أن ليبيا بها قضاء عادل وبإمكانه إظهار الحقائق، مشيرة إلى أن عملية تسليم بوعجيلة تعتبر عملية بيع بثمن غالي جداً.

وتابعت الطبلقي :”الأنباء المتداولة تتحدث عن جزء من الأموال المجمدة، ولم يتم التأكيد بعد عن تفاصيل صفقة تسليم المواطن في قضية سويت سياساً وقانونياً، ودفعت تعويضات لأهالي الضحايا”.

وأضافت :”بخصوص الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن قرب عملية تسليم رئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي إلى واشنطن قد يكون صحيحاً، والأيام القادمة قد تثبت ذلك”.

وختمت عضو النواب تصريحها :” إن حدث وتم تسليم السنوسي فعلاً فمعنى ذلك بدأت عملية بيع الليبين واحد تلو الآخر”.