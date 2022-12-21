السفارة الأمريكية: عملية نقل بوعجيلة مسعود قانونية وبالتعاون مع السلطات الليبية

أخبار ليبيا 24

قالت، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، إن عملية نقل بوعجيلة مسعود إلى أمريكا جاء في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحقه.

وأضافت السفارة، في تغريدة على حسابها في “تويتر” :”أن البطاقة صدرت في يناير 2022 وتطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة”.

وقالت، سفارة الولايات المتحدة، إن عملية نقل بوعجيلة مسعود إلى أمريكا عملية قانونية، تمت بالتعاون مع السلطات الليبية، لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103.

وأوضحت السفارة أنها تتفهم تعرض حساب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تويتر إلى اختراق، ونشر معلومات زائفة.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103.

وأضافت أن هذه الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، ولكنها “لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، وقوع خلل في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرة إلى أن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب.

وأدانت تدوينة على الحساب وزارة الخارجية المخترق تسليم المواطن بوعجيلة مسعود المريمي إلى أمريكا.