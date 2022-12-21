رحلة بريطانية لليبيا يقودها صديق هاري.. ما علاقة "لوكربي"؟

ظهرت تفاصيل كواليس جديدة بشأن العسكريين البريطانيين السابقين، الذين منعتهم السلطات المالطية من استخدام مجالها الجوي للسفر إلى ليبيا، حيث يرى ليبيون أن تزامن توقيت رحلتهم مع إعادة فتح قضية لوكربي “ليس محض صدفة”.

بعث تسليم ضابط المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود المريمي، إلى الولايات المتحدة، ليحاكم بتهمة التورط في إسقاط طائرة أميركية عام 1988 فوق مدينة “لوكربي” الإسكتلندية، رغم غلق هذه القضية منذ 2008، بإشارات إلى إمكانية محاكمة ليبيين آخرين تتهمهم عدة دول بالتورط في دعم حركات مسلحة ضدها.

صديق الأمير هاري

ذكرت صحيفة “مالطا توداي” تفاصيل بشأن العسكريين البريطانيين السابقين، الذين منعتهم السلطات المالطية من استخدام مجالها الجوي للسفر إلى ليبيا:

قضية “لوكربي”

لا يستبعد الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، وجود علاقة بين تلك “الرحلة”، وإعادة فتح قضية “لوكربي”، المتوقع أن تكون أول حلقة من مسلسل فتح القضايا القديمة.

ومنذ صدور تصريحات من الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا، عن رغبتها في إعادة فتح ملف القضية، ظهرت ملفات أخرى على السطح، ومنها ما يتعلق بالدعم الليبي للجيش الجمهوري الأيرلندي المناهض لبريطانيا خلال القرن الماضي، كما شرح قشوط.

وأضاف قشوط: “إن ما عزز وجهة النظر هذه إفراج الأرشيف الوطني البريطاني مطلع العام عن وثائق بشأن هذا الدعم. وجاء في الوثائق أن الدعم شمل مساعدات بلغت نحو 12 مليون دولار، و6 شحنات أسلحة بلغت أكثر من 1.5 مليون طلقة من عدة أنواع من الذخيرة، و560 بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف، ومدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ “سام -7″، وقاذفات صواريخ “آر بي جي”، وأكثر من 100 لغم مضاد للدبابات، ومتفجرات “سيمتكس” التشيكية الصنع.

عرض تعويضات

بحسب وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، فإن هذه التحركات تأتي وسط حديث عن مفاوضات خاضتها الحكومة منتهية الولاية مع مسؤولين بريطانيين، وعرضها تقديم تعويضات جديدة لأسر المتضررين في قضية “لوكربي”، والمتضررين من عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي.

وبحسب الصغير فإنه “يتضح من الخطاب الأخير للدبيبة، المؤيد لتسليم أبوعجيلة، أن هناك نية لـتسليم آخرين، وربما يكون ذلك في ملفات أخرى، كما يتسق الأمر مع التصريح الأخير للمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأميركية جون بيلينغر، الذي رجح ملاحقة (متهمين جدد) في القضية”.