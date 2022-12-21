البيوضي: أبوعجيلة مواطن ليبي مختطف في أمريكا دون أي سند قانوني

اتهم المرشح الرئاسي السابق، سليمان البيوضي، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بالكذب على المجتمع الدولي ومحاولة احتواء فضيحة دولية مدوية، وأنها تتجاهل ردود الفعل الشعبية في ليبيا.

وقال “البيوضي”، في منشور له بفيسبوك، “السفارة الأمريكية تكذب على المجتمع الدولي وتحاول أن تحتوي فضيحة دولية مدوية، وهي تتجاهل ردود الفعل الشعبية في ليبيا ولذا يجب أن يكون هناك رد مزلزل في وجهها”.

وأضاف “أبوعجيلة المريمي مواطن ليبي مختطف في الولايات المتحدة الأمريكية دون أي سند قانوني، والقضية في 2008 أقفلت من كل جوابها بما في ذلك ملاحقة المشتبه في تورطهم، ومن كذب وفتح ملف المشتبه بهم لن يتردد في فتح ملف التعويضات”.