الدبيبة يرحب بتأكيد السفارة الأمريكية لعدم المطالبة بتعويضات جديدة عن قضية لوكربي

أخبار ليبيا 24

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتأكيد السفارة الأمريكية لدى ليبيا لعدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات المتعلقة بقضية لوكربي، وذلك عقب ما الجدل الذي أثارته عملية تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى أمريكا.

وفي بيان مقتضب الثلاثاء قال الدبيبة: “أرحب بتأكيد الولايات المتحدة الأميركية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول، وهو ما أكدته سابقًا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، إن عملية نقل بوعجيلة مسعود إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 كانت قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.

وأوضحت السفارة أن عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق بوعجيلة في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعى عليه، واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في العام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك، والتي ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية.