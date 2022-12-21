العرّادي: أمريكا لم تختطف “أبوعجيلة” واستلمته بشكل قانوني

علق عبد الرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي، على بيان السفارة الأمريكية في ليبيا، الذي أوضح أن “عملية نقل أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 قانونيّة وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية”.

وقال العرادي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “نعم أمريكا لم تختطف المريمي واستلمته من السلطات الليبية بشكل قانوني”.

وتابع؛ “نعم الموضوع المالي اقفل بشكل نهائي، وبالطبع أي معلومات تكشف متهم جديد يجب أن تطاله يد العدالة”.

متسائلًا؛ “لكن المشكل يكمن في الجانب الليبي؛ هل خالفت السلطات الليبية القانون وانتهكت سلطة القضاء في عملية التسليم؟”.

وكانت السفارة الأمريكية قد أوضحت في بيانها، أن “عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق مسعود في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة”.

وأشار البيان؛ إلى أن “الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103”.

وأوضحت السفارة؛ أن “الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، لكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم”.