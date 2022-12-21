بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الأجواء تكون مغيمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض المناطق خاصة الوسط والجنوب.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: أجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة المنطقة الممتدة من ( مصراتة- سرت وما جاورها-ابونجيم) تصحبها أحياناً خلايا رعدية، وتكون الفرصة أفضل ليلة الخميس وبداية يوم الجمعة على المناطق الساحلية، ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (15- 19)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر خاصة على (الخليج -اجدابيا -طبرق). و ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16- 18)مْ ولا تتجاوز (13)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على (الجفرة –الهروج –جنوب سبها )يصحبها خلايا رعدية

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الواحات.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-21)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:06).