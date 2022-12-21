الشكري: يجب إعادة بناء نقابة المتقاعدين حتى تدافع عن حقوقهم بصلابة

أكد الخبير المصرفي، محمد الشكري، أنه يجب إعادة بناء نقابة المتقاعدين حتى تدافع عن حقوقهم بصلابة.

وقال الشكري، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ألف صديق يشكون تدني مرتبات التقاعد وسوء الرعاية الصحية وانعدام البرامج الثقافية والإهمال لفئة من آبائنا وأمهاتنا، المتقاعدين الذين قدموا لهذا الوطن زهرة أعمارهم”.

وكتب في تعليق على المنشور “هذا ما علقت به اليوم على إدراجه بصفحته: كان يمكن الاهتمام بنقابة المتقاعدين ويتولى أمرها خيرة القانونيين والماليين والمهندسين فتكون المدافع الصلب عن حقوقهم واستثمار أموال تقاعدهم والاستفادة من خبراتهم كاستشارات وبمقابل”.

وأضاف “لقد قام المحترم الطاهر المحيشي وزملائه بجهد كبير ولكنهم لم يلقوا الاستجابة الكاملة، اعيدوا بناء نقابة المتقاعدين ونظموا قدراتهم، ولا تكونوا فرادى فيستفرد بكم اللاوعي والفساد وقلة العرف وما حك جلدك غير ظفرك حتى وإن كان ظفرك واهنا”.