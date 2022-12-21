انطلاق دورة تعزيز الاستجابة للطوارئ الصحية في المنافذ الحدودية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إقامة دورة تدريبية بتنظيم مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC)، وبالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية- ليبيا لمدة ثلاثة أيام في مدينة طرابلس، لتعزيز الجهوزية والاستجابة للطوارئ الصحية في المنافذ الحدودية في ليبيا.

واستهدفت الدورة حوالي 100 متدرب من العامليين الصحيين بوحدات الرقابة الصحية بمختلف المنافذ الليبية مقسمة على أربع مجموعات.

وتهدف الدورة إلى تقوية قدرات الرصد والاستجابة للأمراض المستجدة والوبائية والتواصل مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة.