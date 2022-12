المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة: الوضع في المعهد غير مطمئن.. والعلاج الكيماوي لم يصل منذ فترة

ليبيا – أكد مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة محمد الفقيه أن الوضع في المعهد غير مطمئن، والعلاج الكيماوي لم يصل منذ فترة.

الفقيه وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “لا يوجد شيء بالمعهد، هناك نقص في أكياس التغذية وأكياس الفضلات، والخيوط الجراحية ويفتقر حتى للمضادات الحيوية”.

وأضاف: “استلمنا 5 مليون دينار من بند التحسين ولكنها غير كافية حتى لشهر أو شهرين لسد احتياجات مرضى الأورام”، مشيرًا إلى أن العقود المالية للأطباء لم تصرف لأكثر من 3 سنوات.

وأشار إلى مخاطبتهم وزارة الصحة لكن دون جدوى، مؤكدًا عدم استجابتها لإحالة الطلبات التي تبقى لعدة أشهر دون النظر فيها.

ونبه إلى أن الجميع يتنصل من المسؤولية، مؤكدًا أن المركز يمارس مهامه نحو المرضى.

ولفت النظر إلى أن المعاناة أرهقت كاهل المريض، لأن المرضى يشرون الأدوية والمعدات الطبية على حسابهم الخاص، ويصل المركز من حين لآخر بعض المعونات من الناس الخيرة.

كما أكد أن الأجهزة الخاصة بالمسح الذري متوقفة عن العمل منذ ما يقرب الـ6 سنوات بسبب عدم وجود مشغلات، وأجهزة الأشعة العلاجية عاطلة بسبب انتهاء مدة الضمان، وعدم توقيع عقد الصيانة من وزارة الصحة.

الفقيه نوه إلى أنهم خاطبوا كافة المسؤولين بالدولة وكل الجهات المعنية ابتداء من البرلمان إلى أقل سلطة في البلاد، ولم يجدوا آذانًا صاغية.

