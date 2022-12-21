قزيط: وضع الرئاسي لا يُمكنه من قيادة وساطة حقيقية بين النواب والدولة

أكد عضو مجلس الدولة، بالقاسم قزيط، أن وضع المجلس الرئاسي لا يُمكنه من قيادة وساطة حقيقية بين مجلسي النواب والدولة.

وقال قزيط، في تصريحات صحفية: “الرئاسي ظل في موقف المتفرج لمدة عام ونصف، وتأخر كثيرًا في دخوله للحدث السياسي في ليبيا”.

وأضاف “مبادرة الرئاسي بجمع عقيلة والمشري وباثيلي ما هي إلا محاولة للحفاظ على مكانته في المشهد القادم أكثر من أن تكون سعيًا لإيجاد حل للأزمة، ولكنها خطوة جيدة، ولا أعتقد أن النواب سيستجيب استجابة كاملة لها، ولا أتصور أنها ستكون حلاً للأزمة في ليبيا”.