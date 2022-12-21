اليوم بدء الانقلاب الشتوي …الارصاد: اجواء مغيمة وامطار رعدية بهذه المناطــــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 21/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين لاخر على بعض المناطق خاصة على (مصراتة – سرت وماجاورها-ابونجيم – ومناطق الخليج-اجدابيا-طبرق) وتمتد الامطار هذا اليوم لتصل على بعض مناطق الجنوب (الجفرة-الهروج -زلة –الفقها جنوب سبها -مرادة والقطرون) قد تصحبها خلايا رعدية.

وودرجات الحرارة القصوى باردة نسبياً على أغلب المناطق حيت تسجل مابين (15 – 20 )مْ ولا تتجاوز (13)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال والمناطق الجبلية والدواخل.

واشار التقرير الى ان هذا اليوم21 من شهر ديسمبر من السنة يعرف كموعد حدوث الظاهرة الفلكية المعروفة باسم ( الانقلاب الشتوي)فى النصف الشمالي للكرة الارضية وهى البداية الفعلية لفصل الشتاء بالحساب الفلكي ( الشمسي)، حيث هذا اليوم هو اقصر نهار واطول ليلة فى السنة. والله اعـــــــــلم.