الاقتصاد تبحث آلية اعتماد السلخانات ومراكز الذبح

ترأس وكيل وزارة الاقتصاد رئيس لجنة السلع والمنتجات الحلال بحكومة الوحدة سعد الحنيش، الاجتماع السابع للجنة لبحث آلية اعتماد السلخانات ومراكز الذبح.

واستعرض الاجتماع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمراكز الذبح والعاملين إضافة الى وسائل نقل اللحوم ومنتجاتها، وتنظيم عمليات التوريد من مراكز الذبح ببلد المنشأ ومتابعة آليات النقل والمناولة والتخزين حتى وصولها الى المستهلك.

وأكد الحاضرين على أهمية التواصل مع الشركات والموردين والتعرف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية توريد اللحوم والمنتجات الحلال من خلال ورشة العمل المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة، واعتماد آلية التوريد وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والشريعة الإسلامية.

يشار أن لجنة السلع والمنتجات الحلال تضمّ وزارة الاقتصاد والتجارة، المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، المركز الوطني للصحة الحيوانية، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، دار الافتاء الليبية، المصلحة العامة للجمارك.