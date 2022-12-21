عبدالعزيز: من قال إن الدبيبة والمنقوش تآمرا لإعادة فتح ملف لوكربي “كاذب ومخادع”

علق عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، على بيان السفارة الأمريكية في ليبيا، الذي أوضح أن “عملية نقل أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 قانونيّة وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية”.

ووصف عبد العزيز ذلك البيان في منشور عبر حسابه على فيسبوك، بأنه “يضع النقاط على الحروف”، لافتًا أن “من قال إن الورقة التي أظهرها الدبيبة كانت مزورة فهو كاذب”. بحسب كلامه.

وتابع؛ أن “من قال إن الدبيبة والمنقوش تآمرا لإعادة فتح الملف ودفع الأموال فهو كاذب ومخادع”، مردفًا هل سيفيق الغافلون؟”، على حد وصفه.