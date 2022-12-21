«الأشراف والمرابطين»: الجيش والقبائل هما عناصر القضاء على الفوضى والإرهاب والاحتلال

أكد المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، أن هناك علاقة تاريخية بين الجيش والقبائل الليبية، مشددا على أنهما يعدان عناصر القضاء على جميع أشكال الفوضى والإرهاب والاحتلال.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين: “نهيب بكافة تركيبات «الأشراف والمرابطين» بدولة ليبيا وجميع القبائل الليبية بدون استثناء، والقوى الوطنية والاجتماعية والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، لحضور التجمع الوطني، صباح يوم السبت المقبل الموافق 2022.12.24 بساحة الكيش «الكرامة» في مدينة بنغازي”.

وأضاف البيان “نحن إذ نجتمع بهذه المناسبة وفي هذه اللحظات الهامة من عمر الأزمة الليبية، كان من مقتضيات المرحلة أن تُملي علينا التأكيد على العلاقة التاريخية بين الجيش والقبائل الليبية، اللذان يعدان عناصر القضاء على جميع أشكال الفوضى والإرهاب والاحتلال، هذه العلاقة التي تُمثِّل الخاصيّة الجوهريّة، وهي الخاصيّة التي أَخْفَقَ السياسيين المتصارعين في إدراك حقيقتها نتيجةَ نَظْرَتهم الجشعة، حيث إنهم لم يكونوا يوماً مصطفين إلا لأجل مصالحهم مواقعهم”.

وتابع “هلموا يا قبائلنا الشريفة هلموا يا أحرار الوطن للتأكيد على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولنقول بصوت واحد، نعم لوطن واحد موحد يسمو بعزيمة شعبه إلى الأمن والسلام والرخاء والاستقرار”.