الدبيبة يُعلن صرف مرتبات 1.65 مليون موظف وفق جدول المرتبات الموحد

العنوان-طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أنه تم صرف مرتبات شهر ديسمبر لمليون و650 ألف موظف في الجهات الممولة من الميزانية العامة، وذلك وفق جدول المرتبات الموحد.

وفي تسجيل عبر صفحته بـ فيسبوك، أشار الدبيبة إلى تبقي 400 ألف موظف تجري عملية المطابقة المالية لمرتباتهم وفق الجدول، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات التابعين لها.

وأكد الدبيبة الإفراج عن مرتبات 54 ألف موظف بعد توقفها مدة سبع سنوات، مشيرًا إلى العمل على تسوية المعاملات المالية لـ89 ألف موظف، جرى تغيير مكان عملهم من جهة عامة إلى أخرى.