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ليبيا.. حبس مدير سابق لمصرف الوحدة – زلطن بتهمة الاستيلاء على 338 ألف دينار

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت النيابة العامة الليبية، حبس مدير سابق لمصرف الوحدة فرع زلطن بتهمة الاستيلاء على 338 ألف دينار.

وكشفت تحقيقات النيابة واقعة كسب غير مشروع نتيجة عملية مصرفية في الفرع، حيث اتضح للمحقق إساءة المسؤول لسلطات وظيفته وإدخاله المبلغ في تحويلات داخلية؛ بقصد تمويه مصدره وحركته، ليتيسر له الاستيلاء عليه.

وجاء في بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع فيسبوك، أمس الثلاثاء: “وأمام قيام الأدلة الكافية على صحة إسناد واقعة الاستيلاء؛ انتهى المحقق إلى جملة من القرارات؛ أولها الأمر بحبس المسؤول احتياطياً؛ واتخاذ التدابير التي من شأنها رد المال العام”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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